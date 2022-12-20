Курьеры «Яндекс.Еды» объявили о забастовке с 20 декабря

«Коммерсант»‎ со ссылкой на профсоюз «Курьер» сообщил, что в Москве около 600 курьеров «Яндекс.Еды» готовы не выйти на работу и объявили о пятидневной забастовке.

Работники требуют вернуть плату за заказ в 110 рублей и трудовые договоры. Профсоюз обвинил «Яндекс»‎ в монополизации отрасли после покупки Delivery Club: по их информации, сотрудники стали получать меньше. Они признают, что бывают редкие бонусы от агрегаторов, но нужно пересмотреть жесткую систему штрафов и сократить радиус доставки для пеших курьеров.

В самой компании отрицают что от курьеров поступали жалобы, а сервис работает в штатном режиме. По их информации, доходы работников, напротив, выросли на 30%. В компании также утверждают, что часовая оплата работы курьера составляет в Москве и Санкт-Петербурге более 400 рублей. В новогодние праздники из-за повышенного спроса курьеры получают еще больше.

«Коммерсант»‎ уточняет что это не первая забастовка курьеров. В 2020 году доставщики требовали выплату зарплаты, а в октябре того же года у Delivery Club требовали выдать зимнюю форму и выступали против ужесточившейся системы штрафов.

Глава профсоюза «Курьер»‎ Кирилл Украинцев был задержан в апреле 2022 года — его обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Следствие считает, что он неоднократно призывал «выходить на акции протеста» курьеров и водителей такси против нарушения их трудовых прав, в том числе длительных задержек зарплаты. Украинцев находится в СИЗО.