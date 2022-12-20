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#Новости

В Воронеже не нашли признаков насилия над детьми в интернате

20.12.2022

Будут ли наказаны те, кто привязывал воспитанников к скамейкам и кроватям, не сообщается

Следователи в Воронеже отчитались о проведении проверки в детском интернате. В октябре появились снимки из Бутурлиновского интерната, на которых были связанные по рукам и ногам, привязанные за шею к лавочкам и кроватям дети. Фактов насилия следователи не нашли, пишет «7*7»‎.

В ноябре СК сообщал о возбуждении уголовного дела об истязании детей  (п.п. «а», «г» ч.2 ст.117 УК). Через два месяца после проверки прокуратура вынесла представление губернатору Александру Гусеву: его обязали устранить нарушения пожарной и санитарной безопасности в учреждении. 

Фактов насилия над детьми следователи не обнаружили. Силовики посчитали, что фотографии могут быть местью уволенных сотрудников. 


Фото: «Блокнот Воронеж».



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