В Воронеже не нашли признаков насилия над детьми в интернате

Следователи в Воронеже отчитались о проведении проверки в детском интернате. В октябре появились снимки из Бутурлиновского интерната, на которых были связанные по рукам и ногам, привязанные за шею к лавочкам и кроватям дети. Фактов насилия следователи не нашли, пишет «7*7»‎.

В ноябре СК сообщал о возбуждении уголовного дела об истязании детей (п.п. «а», «г» ч.2 ст.117 УК). Через два месяца после проверки прокуратура вынесла представление губернатору Александру Гусеву: его обязали устранить нарушения пожарной и санитарной безопасности в учреждении.

Фактов насилия над детьми следователи не обнаружили. Силовики посчитали, что фотографии могут быть местью уволенных сотрудников.

Фото: «Блокнот Воронеж».