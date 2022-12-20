Канада начала конфискацию активов Абрамовича

Правительство Канады объявило о начале конфискации активов, которые принадлежат Роману Абрамовичу. Он находится под санкциями нескольких стран. В Канаде это первый случай конфискации, как и в странах G7.

Как указано в заявлении, власти конфискуют имущество Granite Capital Holdings Ltd. Активы оценивают в 26 млн долларов. Процесс будут организовывать через суд. В случае конфискации полученные доходы можно будет использовать для восстановления Украины и компенсации жертвам путинского режима, добавили в правительстве.

Канада ввела санкции против 3600 физлиц из России, больше 1500 из которых включили в списки после 24 февраля. В правительстве страны подчеркивают, что путинские олигархи причастны к началу боев в Украине.

«Канада не станет убежищем для их добытых нечестным путем доходов, и сегодняшнее заявление демонстрирует нашу решимость добиться того, чтобы российская элита заплатила цену за свою поддержку жестокого путинского режима»‎, — сказала вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд.