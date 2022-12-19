299-й день боев: главное

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия получила от Ирана новую партию дронов — 250 штук. Такая информация прозвучала в обращении к лидерам Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства.

Утром в Киеве и Киевской области снова была воздушная тревога. По подсчетам украинской стороны, было выпущено 35 дронов, 30 из них сбиты ПВО. В Киеве есть попадания в объекты критической инфраструктуры, некоторые районы остаются без тепла. В Киевской области два человека пострадали, есть разрушения частных домов.

Президент России Владимир Путин впервые за три года посетил Минск. До этого с президентом Беларуси Александром Лукашенко они встречались несколько раз в России. На Западе считают, что нынешний визит нужен Путину, чтобы принудить Беларусь выступить на стороне российских войск в Украине. В Германии выразили опасение, что роль Беларуси в «спецоперации»‎ может измениться. Кремль обвинения отвергает. В это время Путин и Лукашенко не делали никаких заявлений, касающихся Украины, но подчеркнули, что готовы обсуждать с другими странами новый миропорядок, и назвали друг друга союзниками.

Минобороны РФ до начала путинского визита сообщило, что в Беларуси российские войска начнутся батальонные тактические учения. Сроков «курса интенсивной боевой подготовки»‎ и «боевого слаживания»‎ в министерстве не назвали, но уточнили, что занятия идут днем и ночью.