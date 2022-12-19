299-й день боев: главное

- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия получила от Ирана новую партию дронов — 250 штук. Такая информация прозвучала в обращении к лидерам Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства.
Утром в Киеве и Киевской области снова была воздушная тревога. По подсчетам украинской стороны, было выпущено 35 дронов, 30 из них сбиты ПВО. В Киеве есть попадания в объекты критической инфраструктуры, некоторые районы остаются без тепла. В Киевской области два человека пострадали, есть разрушения частных домов.
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Президент России Владимир Путин впервые за три года посетил Минск. До этого с президентом Беларуси Александром Лукашенко они встречались несколько раз в России. На Западе считают, что нынешний визит нужен Путину, чтобы принудить Беларусь выступить на стороне российских войск в Украине. В Германии выразили опасение, что роль Беларуси в «спецоперации» может измениться. Кремль обвинения отвергает. В это время Путин и Лукашенко не делали никаких заявлений, касающихся Украины, но подчеркнули, что готовы обсуждать с другими странами новый миропорядок, и назвали друг друга союзниками.
Минобороны РФ до начала путинского визита сообщило, что в Беларуси российские войска начнутся батальонные тактические учения. Сроков «курса интенсивной боевой подготовки» и «боевого слаживания» в министерстве не назвали, но уточнили, что занятия идут днем и ночью.
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The New York Times со ссылкой на советника президента Украины Михаила Подоляка рассказала, что российские войска планируют масштабные пехотные атаки. Похожим образом воевали во время Второй мировой войны. Свои выводы в Киеве основывают на данных разведки Украины и иностранных спецслужб. Подоляк добавил, что солдат уже обучают для массированных атак. Признавать поражение российское руководство не хочет и пытается любыми способами захватить инициативу, утверждает он.
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«Энергоатом» сообщил, что иранский дрон заметили сегодня в районе Южно-Украинской АЭС. Он пролетел возле ядерной установки. В компании назвали произошедшее «абсолютно недопустимым нарушением ядерной и радиационной безопасности» и призвали МАГАТЭ вмешаться.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам Володина, «на фронте все равны», и хоронить их нужно с одинаковыми почестями. Он пообещал на законодательном уровне приравнять наемников к участникам боевых действий.
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Путин подписал распоряжение, по которому властям Подмосковья, Севастополя и Крыма рекомендовано выдавать земли в этих регионах участникам СВО и семьям погибших.
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«Коммерсант» сообщил, что глава Совбеза Молдовы Александр Мустяцэ обвинил Россию в подготовке нападения на страну в 2023 году. Он добавил, что реализация этого плана будет зависеть от развития конфликта в Украине. Доказательств своим словам он не привел, но по его информации это произойдет через Приднестровье: или в начале года, или позже, весной. Весной 2022 года в российском Минобороны говорили, что цель «спецоперации» защитить русскоязычное население Приднестровья — и СВО должна обеспечить к региону сухопутный коридор.
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Разведка Британии оценивает тактику ЧВК «Вагнер» в боях вокруг Бахмута. Наступательная тактика наемников предполагает использование большого количества завербованных и плохо обученных осужденных. Бойцам выдаются смартфоны или планшеты, где на картах показана цель и направление атаки. Командиры более высоких званий остаются в укрытиях, а приказы передают по рации. Проверяют движение заключенных по видеосвязи с беспилотников. Тех, кто самовольно отклоняется от маршрутов нападения, скорее всего могут казнить. Эта жестокая тактика направлена на сохранение редких в ЧВК «Вагнер» опытных командиров и бронетехники за счет более доступных новобранцев-заключенных, которых считают расходным материалом.
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Институт изучения войны (ISW) пишет, что посещение министром обороны России Сергеем Шойгу позиций на фронте 18 декабря демонстрирует попытки Минобороны показать себя эффективным органом военного времени, чтобы изменить общественное мнение о неудачах России. Подобные усилия могут говорить о том, что Россия готовится к новому наступлению в Украине в ближайшие месяцы.