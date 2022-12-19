Путин в Минске: на Западе опасаются, что он будет склонять Беларусь ввести войска в Украину

Президент России Владимир Путин впервые за три года посетил Минск. До этого с президентом Беларуси Александром Лукашенко они встречались несколько раз в России. На Западе считают, что нынешний визит нужен Путину, чтобы принудить Беларусь выступить на стороне российских войск в Украине. Кремль обвинения отвергает. В это время Путин и Лукашенко не делали никаких заявлений, касающихся Украины.

Вместе с Путиным в Минск прибыли министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал предположение о том, что России будет склонять Беларусь к участию в «спецоперации»‎, «абсолютно глупым и безосновательным измышлением»‎, пишет РИА Новости.

Между тем, Лукашенко говорил о том, что Россия и Беларусь открыты к диалогу с другими государствами, в том числе с Европой.

«Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства», — цитирует президента Беларуси пресс-служба Кремля.

Лукашенко добавил, что с Россией, «несмотря на некоторые шероховатости»‎, удается находить эффективные ответы на различные вызовы и угрозы, а главными темами встреч с Путиным в последнее время были вопросы обороны и безопасности. И Путин и Лукашенко сказали, что встреча планировалась давно, чтобы подвести итоги сотрудничества во многих областях.

Путин сказал, что надеется на рост товарооборота между странами, а экономика — приоритет в отношениях. Он подчеркнул, что «в ущерб себе»‎ Россия продолжает строить в Беларуси атомный объект, который замещает миллиарды кубометров газа. Беларусь он назвал добрым соседом и союзником.

DW* сообщила, что визит Путина в Минск обеспокоил Германию. Официальный представитель канцлера Штеффен Гебештрайт заявил, что в стране опасаются возможного расширения белорусской помощи России в боях в Украине. Тревогу вызывает то, как роль Беларуси может измениться в российской «спецоперации»‎: до сих пор страна помогала размещать военных и технику на своей территории, использовать воздушное пространство для атак.

В Институте изучения войны несколько раз говорили о том, что Беларусь не готова вступить в Украину. По мнению аналитиков, это слишком угрожает власти Лукашенко. Однако давление Путина будет расти: об этом, в частности, говорили недавние проверки боевой готовности белорусских войск и совместные тренировки и «боевое слаживание»‎ российских и белорусских военных.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.