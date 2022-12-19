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ВВС: самый загадочный «иноагент»‎ потратил на рекламу около 2 млрд рублей

19.12.2022

Корреспондент ВВС Андрей Захаров* рассказал о «20 идеях от Дмитрия Давыдова*»‎

В конце прошлой недели «иностранным агентом»‎ признали Дмитрия Давыдова — автора «20 идей по развитию России»‎. По подсчетам корреспондента ВВС Андрея Захарова, стоимость рекламы «идей»‎ в крупнейших федеральных СМИ составила около 2 млрд рублей, но до сих пор неизвестно, существует ли такой человек на самом деле и кто он. 

Проект «20 идей по развитию России»‎ появился летом 2021 года. На сайте инициативы собрали предложения по реформам. Среди них есть и откровенно дикие — например, чипировать всех бывших когда-либо в тюрьме россиян или ввести генетические паспорта для собак, чтобы можно было штрафовать не убирающих за ними владельцев. 

«Идеи»‎ Давыдова рекламировали звезды, но основные расходы пришлись на СМИ. В федеральных изданиях рекламу размещали «Ведомости»‎, «Коммерсант»‎, «Российская газета»‎ — всего было более 1200 публикаций в 50 изданиях. С началом «спецоперации»‎ интенсивность рекламы не снизилась. 

По оценкам гендиректора коммуникационного агентства «ЛАМПА»‎ Евгении Лампадовой, за 1,5 года работы проекта на рекламу потрачено около 2 млрд рублей.

Существует ли Давыдов* на самом деле — неизвестно. ВВС писала, что им может быть обявленный в розыск гражданин Казахстана, владелец букмекерской конторы. Российского гражданства у Давыдова* нет, и живет он не в России, сообщал сайт проекта «20 идей»‎. 

После объявления Давыдова «иноагентом»‎ некоторые федеральные СМИ убрали его рекламу с главных страниц. 



*Андре Захарова и Дмитрий Давыдова Минюст России считает «иностранными агентами»‎.



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