ВВС: самый загадочный «иноагент»‎ потратил на рекламу около 2 млрд рублей

В конце прошлой недели «иностранным агентом»‎ признали Дмитрия Давыдова — автора «20 идей по развитию России»‎. По подсчетам корреспондента ВВС Андрея Захарова, стоимость рекламы «идей»‎ в крупнейших федеральных СМИ составила около 2 млрд рублей, но до сих пор неизвестно, существует ли такой человек на самом деле и кто он.

Проект «20 идей по развитию России»‎ появился летом 2021 года. На сайте инициативы собрали предложения по реформам. Среди них есть и откровенно дикие — например, чипировать всех бывших когда-либо в тюрьме россиян или ввести генетические паспорта для собак, чтобы можно было штрафовать не убирающих за ними владельцев.

«Идеи»‎ Давыдова рекламировали звезды, но основные расходы пришлись на СМИ. В федеральных изданиях рекламу размещали «Ведомости»‎, «Коммерсант»‎, «Российская газета»‎ — всего было более 1200 публикаций в 50 изданиях. С началом «спецоперации»‎ интенсивность рекламы не снизилась.

По оценкам гендиректора коммуникационного агентства «ЛАМПА»‎ Евгении Лампадовой, за 1,5 года работы проекта на рекламу потрачено около 2 млрд рублей.

Существует ли Давыдов* на самом деле — неизвестно. ВВС писала, что им может быть обявленный в розыск гражданин Казахстана, владелец букмекерской конторы. Российского гражданства у Давыдова* нет, и живет он не в России, сообщал сайт проекта «20 идей»‎.

После объявления Давыдова «иноагентом»‎ некоторые федеральные СМИ убрали его рекламу с главных страниц.

*Андре Захарова и Дмитрий Давыдова Минюст России считает «иностранными агентами»‎.