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#Новости

Страны ЕС согласовали потолок цен на российский газ

19.12.2022

Его введут с 15 февраля

Евросоюз согласовал потолок цен на российский газ. Предельная цена составит 180 евро за мегаватт-час. 

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, ограничения не будут применять к внебиржевым сделкам. 

Ранее в ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть. Максимальная стоимость ресурсов из России не должна превышать 60 долларов за баррель. Новые правила действую с 5 декабря. 

В Кремле обещали ответные меры против европейских ограничений. При этом Индия покупает нефть по цене, ниже установленного ЕС потолка, сообщало РБК. 



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