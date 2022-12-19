Страны ЕС согласовали потолок цен на российский газ

Евросоюз согласовал потолок цен на российский газ. Предельная цена составит 180 евро за мегаватт-час.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, ограничения не будут применять к внебиржевым сделкам.

Ранее в ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть. Максимальная стоимость ресурсов из России не должна превышать 60 долларов за баррель. Новые правила действую с 5 декабря.

В Кремле обещали ответные меры против европейских ограничений. При этом Индия покупает нефть по цене, ниже установленного ЕС потолка, сообщало РБК.