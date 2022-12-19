«Досье»‎*: депутат Луговой, которого обвиняют в отравлении Литвиненко, владеет криптобиржей

Центр «Досье»‎* рассказал о криптобиржах, с помощью которых можно вывести деньги из России. Исследователи считают, что с их помощью коррупционеры выводят «черный нал»‎. Они выяснили, что как минимум две такие организации принадлежат депутату Госдумы Александру Луговому и бывшему офицеру ФСБ Олегу Феоктистову, которого называют правой рукой главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Корреспондент «Досье»‎* сам воспользовался услугами конторы Лугового — биржи Bankoff. Офис, где расположена биржа, принадлежит ООО «Братские электрические сети», владелица которой Ксения Луговая, жена депутата.

Происхождение денег, которые пытался менять корреспондент, никого не интересовало. С каждого перевода компания зарабатывает 5-7% от суммы. При этом, по наблюдениям журналистов, за один раз криптобиржа могла обменивать до 65 млн рублей наличными. Андрея Лугового называют отравителем в Лондоне радиоактивным полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По подсчетам исследователей, криптобизнес приносит ему около 5 млн долларов в год. В Госдуме Луговой как раз занимается вопросами криптовалют.

Офис Лугового находится на 65-м этаже башни «Федерация-восток» в «Москва-сити». Биржа Garant Феоктистова, создателя так называемого «сечинского спецназа»‎ — на 51-м.

Garant находится под санкциями, поскольку происхождение криптовалют в ней называли сомнительным. Однако переводить наличные в западные банки это не мешает.

«Типичный посетитель — мужчина за 40 лет, то ли чиновник, то ли силовик, а может, около государственный бизнесмен, короче, взяточник. Вообще не крипто энтузиаст, продолжает собеседник, ничего не понимает про блокчейн, зато знает, что, если притащить сумку нала, завтра эти деньги будут в Дубае или другой «дружелюбной» юрисдикции»‎, — так описывал обычных посетителей крипто трейдер, каждый день бывающий в «Сити».

*Центр «Досье»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.