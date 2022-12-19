Верховный суд Башкирии утвердил штраф за «дискредитацию армии»‎ Юрию Шевчуку

Верховный суд Башкирии утвердил штраф по статье о «дискредитации армии»‎ (ст.20.3.3 КоАП РФ) музыканту, лидеру ДДТ Юрию Шевчуку. Как сообщил «Интерфакс»‎, штраф составил 50 тыс. рублей. Защита планирует обжаловать это решение.

Шевчука признали виновным в «дискредитации армии»‎ 16 августа. Дело рассматривал Советский районный суд Уфы. Поводом стали «провокационные высказывания музыканта во время концерта»‎ в Уфе 18 мая. Шевчук сказал, что «родина — это не жопа президента»‎, он также высказался против боев в Украине, в которой погибают люди с обеих сторон.

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