Мультипликатор Олег Куваев выпустил новый эпизод «Масяни»‎. В нем Хрюндель скрывается от мобилизации, а маньяк Русофоб, похожий на Путина, ходит по разрушенному Петербургу.

Петербург показан опустевшим: часть людей сбежала от мобилизации. В новостях показывают сюжет о Нюрнбергском процессе над министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Русофоба, на которого не хотят наткнуться Масяня и Хрюндель, в конце фильма убивают неупокоенные души детей с малазийского боинга.

Предыдущий эпизод был посвящен Санкт-Мариубургу: город разрушили китайцы, которые решили очистить Россию от фашизма.

Интервью Олега Куваева The New Times: «Меня разочаровало, что мультфильм вызвал больше эмоций, чем настоящая война».