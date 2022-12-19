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#Новости

Олег Куваев выпустил новый эпизод «Масяни»‎

19.12.2022

В нем напоминающий Путина маньяк Русофоб ходит по Петербургу, а Лаврова судят в Нюрнберге

Мультипликатор Олег Куваев выпустил новый эпизод «Масяни»‎. В нем Хрюндель скрывается от мобилизации, а маньяк Русофоб, похожий на Путина, ходит по разрушенному Петербургу.

Петербург показан опустевшим: часть людей сбежала от мобилизации. В новостях показывают сюжет о Нюрнбергском процессе над министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Русофоба, на которого не хотят наткнуться Масяня и Хрюндель, в конце фильма убивают неупокоенные души детей с малазийского боинга.

Предыдущий эпизод был посвящен Санкт-Мариубургу: город разрушили китайцы, которые решили очистить Россию от фашизма.  

Интервью Олега Куваева The New Times: «Меня разочаровало, что мультфильм вызвал больше эмоций, чем настоящая война».


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