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#Новости

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска из компании

19.12.2022

Он пообещал, что будет придерживаться результатов опроса

Илон Маск в Twitter создал опрос: у пользователей соцсети он спросил, хотят ли они, чтобы он покинул пост главы компании. Большинство — 57,5% — проголосовали за его отставку. 

В опросе поучаствовали больше 17,5 млн пользователей. Маск пообещал, что будет придерживаться результатов опроса. Но он добавил: «Бойтесь своих желаний, а то они могут сбыться»‎. Маск также сказал, что в будущем будет проводить голосование по изменениям в политике Twitter. 

Илон Маск купил Twitter в начале ноября. С его приходом в компании начались сокращения. Маск также начал говорить о том, что в соцсети была цензура — документы об этом он пообещал опубликовать. При этом несколько дней назад в соцсети заблокировали аккаунты нескольких журналистов The New York Times, CNN, Mashable, The Washington Post. В компании объяснили блокировку тем, что журналисты рассказывали о местонахождении людей в режиме реального времени — это запрещено новыми правилами.

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