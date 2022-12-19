Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска из компании

Илон Маск в Twitter создал опрос: у пользователей соцсети он спросил, хотят ли они, чтобы он покинул пост главы компании. Большинство — 57,5% — проголосовали за его отставку.
В опросе поучаствовали больше 17,5 млн пользователей. Маск пообещал, что будет придерживаться результатов опроса. Но он добавил: «Бойтесь своих желаний, а то они могут сбыться». Маск также сказал, что в будущем будет проводить голосование по изменениям в политике Twitter.Илон Маск купил Twitter в начале ноября. С его приходом в компании начались сокращения. Маск также начал говорить о том, что в соцсети была цензура — документы об этом он пообещал опубликовать. При этом несколько дней назад в соцсети заблокировали аккаунты нескольких журналистов The New York Times, CNN, Mashable, The Washington Post. В компании объяснили блокировку тем, что журналисты рассказывали о местонахождении людей в режиме реального времени — это запрещено новыми правилами.