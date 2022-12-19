Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска из компании

Илон Маск в Twitter создал опрос: у пользователей соцсети он спросил, хотят ли они, чтобы он покинул пост главы компании. Большинство — 57,5% — проголосовали за его отставку.

В опросе поучаствовали больше 17,5 млн пользователей. Маск пообещал, что будет придерживаться результатов опроса. Но он добавил: «Бойтесь своих желаний, а то они могут сбыться»‎. Маск также сказал, что в будущем будет проводить голосование по изменениям в политике Twitter.