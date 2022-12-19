Обвиняемого в вымогательстве у Чемезова журналиста оставили под арестом

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила, что журналиста Тамерлана Бигаева оставили под арестом. Он вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым и экс-редактором Арианом Романовским проходит обвиняемым по делу о вымогательстве у главы «Ростеха»‎ Сергея Чемезова (ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Бигаев останется в СИЗО до 24 декабря. Его жалобу на арест отклонили.

По версии следствия, обвиняемые требовали деньги у Чемезова за удаление поста с порочащей информацией в Telegram-канале «Тушите свет».

Сегодня «Проект»‎* сообщил, что Чемезова разозлил пост о его присутствии на дне рождении бизнесмена Андрея Бокарева. Журналисты также писали, что массовое задержание администраторов Telegram-каналов может быть связано с конфликтом Канделаки и Собчак.

*«Проект»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.