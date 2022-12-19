Сына бывшего российского дипломата подозревают в шпионаже в Австрии

Газета Kurier сообщила, что в столице Австрии 24 марта задержали сына бывшего российского дипломата. Его, как и отца, подозревают в шпионаже в пользу России.

Имя задержанного не называют. Известно, что ему 39 лет, у него есть гражданство Греции. В операции по задержанию участвовали две группы спецназа, поскольку его посчитали особо опасным.

РИА «Новости» со ссылкой на Mein Bezirk пишет, что в его квартире на окраине Вены нашли детектор сигналов, который позволяет обнаруживать прослушки и скрытые камеры, а также противоосколочный костюм, который используют для саперных работ. При задержании изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты. Полиция изучила около 10 млн находящихся на них файлов.

По версии следствия, задержанный поддерживал контакты с дипломатами и сотрудниками разведслужб разных стран. Специальную военную подготовку он мог пройти в России. В Вене он собирал информацию о безопасности страны, внешней и внутренней политике, а также оставлял послания для сотрудников российского посольства в разных секретных местах.

В феврале перед наступлением России в Украине он ездил в Москву. Всего за последние 4 года, по данным австрийских журналистов, он посещал Москву, Минск и Тбилиси не менее 65 раз. Обвиняемый не признает вину и не сотрудничает со следствием. Суда он ожидает на свободе.

Kronen Zeitung сообщила, что отец задержанного может быть связан с ГРУ. Должность дипломата в Австрии и Германии была нужна ему только для прикрытия.



