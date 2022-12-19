В администрации президента «не хватает документов»‎ для ответа на запрос об указе о мобилизации

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский получил ответ на запрос от имени партии «Яблоко» с призывом издать указ о завершении мобилизации. В АП ответили, что для рассмотрения его запроса недостаточно «документов и материалов»‎.

Мобилизация закончилась, по словам Путина, в конце октября. Военкоматы, ссылаясь на отсутствие указа о завершении частичной мобилизации, продолжают рассылать повестки. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии не могут уволиться даже по окончании контракта: поскольку в стране «частичная мобилизация»‎.

«Выясняется, что «для объективного и всестороннего рассмотрения предложения запрошены необходимые документы и материалы», и в связи с этим срок рассмотрения продлен и ответят только в начале февраля. Ну-ну. Это каких же это «документов и материалов» нет в администрации президента? Думаю, они просто тянут время»‎, — считает Борис Вишневский.