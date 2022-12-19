«Проект»‎*: с арестами администраторов Telegram-каналов может быть связан муж Канделаки

Журналисты «Проекта»‎* опубликовали расследование о заказных постах Минобороны, арестах авторов Telegram-каналов и прогнозах «Медузы»*‎ из Кремля.

Массовые аресты администраторов Telegram-каналов в России начались с весны. В нескольких случаях им предъявляли обвинение в вымогательстве. Так, например, было с коммерческим директором Ксении Собчак. Всего арестовано 13 человек. Источники «Проекта»‎* утверждают, что за массовыми арестами стоит директор по особым поручениям в «Ростехе»‎ и муж телеведущей Тины Канделаки Василий Бровко.

Его обвиняли в уходе от налогов и получении должности благодаря жене. Он был задет, но хотел более весомый повод для начала преследования. И им стало выступление Путина, который раскритиковал «Ростех»‎. После этого Бровко с одобрения главы госкорпорации‎ Сергея Чемезова решил «взять под контроль»‎ каналы с критическими постами.

Трое из 13 задержанных работали на Ксению Собчак. По мнению источников «Проекта»‎*, они могли пострадать из-за конфликта Собчак и Канделаки. В канале «Тушите свет»‎ был опубликован пост о дне рождения предпринимателя Андрея Бокарева. На нем был в том числе Сергей Чемезов. По словам знакомого Собчак, после этого поста Чемезов лично позвонил руководству МВД с просьбой наказать ее.

Источники также рассказали, что Ксения Собчак вернулась в Россию после того, как ее мать, сенатор Людмила Нарусова дозвонилась до Путина и узнала, что поручений по поводу наказания ее дочери не давалось.

Журналисты также обратили внимание не посты, которые оплачивало военным корреспондентам Минобороны. После критики главой Чечни Рамзаном Кадыровым и создателем ЧВК «Вагнер»‎ Евгением Пригожиным генерала Александра Лапина, в каналах военкоров начали искать положительное в его руководстве и хвалить генерала. Не стали публиковать подобные посты только в связанном с Пригожиным канале Grey Zone.

«Проект»‎ также подсчитал, что 90% из прогнозов, которые содержались в материалах «Медузы»‎*, не сбылись. Журналисты опубликовали информацию со ссылкой на анонимные, близкие к Кремлю, источники.

«Проект»‎ российские власти считают нежелательной организацией.

«Медузу»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.