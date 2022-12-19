В Севастополе вынесли приговор за госизмену

ФСБ сообщила, что в Севастополе вынесли приговор местному жителю Евгению Петрушину. Его признали виновным в работе на военную разведку Украины. Суд назначил ему 12 лет колонии.

Сведения, которые можно использовать против безопасности страны, он собирал в 2020-2021 годах. По версии ФСБ, Петрушин передал Украине данные о Черноморском флоте.

«Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены. Он приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 100 тыс. рублей и ограничению свободы на один год»‎, — цитирует ФСБ ТАСС.