За надпись на инсталляции в честь Мариуполя в Санкт-Петербурге задержали школьницу

«Север.Реалии»‎* сообщает, что в Санкт-Петербурге задержали 17-летнюю девушку за надпись на инсталляции в виде сердца: она изображала побратимство Санкт-Петербурга и Мариуполя. Неизвестный вчера написал на ней: «Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды»‎. Инсталляцию начали разбирать.

SOTA пишет, что задержанная — ученица 11 класса одной из городских школ. На нее составили протокол и отпустили под обязательство о явке.

Сердце с надписью «Мариуполь–Петербург»‎ установили чуть больше недели назад на Дворцовой площади. Надпись об убийцах появилась вчера. Рабочие сразу начали разбирать «композицию»‎.

Мариуполь находился в осаде российских войск около трех месяцев. В городе разрушено 90% зданий. Российские войска «освободили»‎ Мариуполь в мае.

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*«Север.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.