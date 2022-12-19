За надпись на инсталляции в честь Мариуполя в Санкт-Петербурге задержали школьницу

«Север.Реалии»* сообщает, что в Санкт-Петербурге задержали 17-летнюю девушку за надпись на инсталляции в виде сердца: она изображала побратимство Санкт-Петербурга и Мариуполя. Неизвестный вчера написал на ней: «Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды». Инсталляцию начали разбирать.
SOTA пишет, что задержанная — ученица 11 класса одной из городских школ. На нее составили протокол и отпустили под обязательство о явке.
Сердце с надписью «Мариуполь–Петербург» установили чуть больше недели назад на Дворцовой площади. Надпись об убийцах появилась вчера. Рабочие сразу начали разбирать «композицию».
Мариуполь находился в осаде российских войск около трех месяцев. В городе разрушено 90% зданий. Российские войска «освободили» Мариуполь в мае.
Фото: SOTA.
*«Север.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».