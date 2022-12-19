Китайская компания Huawei закроет подразделение в России

«Коммерсант»‎ узнал, что китайская Huawei с 1 января закроет подразделение в России. Отделение Enterprise Business Group отвечало за поставки систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования и другие инфокоммуникационные технологии. Всего в российском подразделении работало около двух тысяч человек: некоторым из них предложили перевод в СНГ, а остальным — уволиться.

«Компания готова вернуться, если активные боевые действия на Украине прекратятся», — заявил источник, близкий к Huawei.

Офис в России сохранят номинально, на случай возобновления работы. Также Huawei оставит центры исследований и разработок в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Они занимаются разработкой технологий 5G, систем дополненной реальности, машинным обучением и другими технологиями.

Такое решение компании связано с риском вторичных санкций, поскольку оборудование могут использовать в госсекторе. Если продукцию ввезут по параллельному импорту, то она может иметь ограничения в регионе.

Помимо Huawei, российский рынок после начала боевых действий в Украине покинули Dell, HP, Hitachi и другие поставщики инфокоммуникационного оборудования. Поддержкой уже работающих систем Huawei могут заняться российские компании, считают источники «Коммерсанта»‎.