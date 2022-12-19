Российские военные проведут учения в Беларуси

Минобороны России сообщило, что сегодня в Беларуси российские войска начнутся батальонные тактические учения. Сроки не назвали, пишет «Интерфакс»‎. Сегодня в Минск должен приехать президент России Владимир Путин.

По данным Минобороны, российские войска ведут «курс интенсивной боевой подготовки» с высоким темпом «боевого слаживания»‎. Занятия идут днем и ночью.

«Окончательную характеристику боеспособности и боеготовности подразделений командование даст на завершающем этапе слаживания — после проведения батальонных тактических учений»‎, — говорится в сообщении министерства.

Сегодня в Минск должен прибыть президент России Владимир Путин. Аналитики Института изучения войны сомневаются, что президент Беларуси Александр Лукашенко введет свои войска в Украину и выступит на стороне России. Однако давление на него растет.