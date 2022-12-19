СК возбудил уголовное дело из-за пожара на газовом месторождении в Иркутской области

В Иркутской области возбудили уголовное дело после пожара на Верхнемарковском газоконденсатном месторождении «Иркутской нефтяной компании» в Усть-Кутском районе. Пострадало в огне семь человек, двое — в тяжелом состоянии.

По версии следователей, пожар произошел на установке комплексной подготовки газа. Силовики расследуют дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, угрозы населению нет, пожар ликвидировали ночью. Погибших нет.

Двух пострадавших в тяжелом состоянии доставили вертолетами санавиации в Братск. Четыре человека в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Усть-Якутскую городскую больницу. Амбулаторное лечение будет проходить один пострадавший — у него обморожение.