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СК возбудил уголовное дело из-за пожара на газовом месторождении в Иркутской области

19.12.2022

Пострадали семь человек

В Иркутской области возбудили уголовное дело после пожара на Верхнемарковском газоконденсатном месторождении «Иркутской нефтяной компании» в Усть-Кутском районе. Пострадало в огне семь человек, двое — в тяжелом состоянии. 

По версии следователей, пожар произошел на установке комплексной подготовки газа. Силовики расследуют дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК РФ). 

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, угрозы населению нет, пожар ликвидировали ночью. Погибших нет. 

Двух пострадавших в тяжелом состоянии доставили вертолетами санавиации в Братск. Четыре человека в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Усть-Якутскую городскую больницу. Амбулаторное лечение будет проходить один пострадавший — у него обморожение.



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