DW*: в Катаре задержали Петра Верзилова и Веронику Никульшину

DW* со ссылкой на немецкие СМИ сообщила о задержании в Катаре участников группы Pussy Riot Петра Верзилова и Вероники Никульшиной. Они планировали выбежать на футбольное поле после финала чемпионата мира в знак протеста против боев в Украине и за свободу Алексея Навального**.

СМИ сообщили о задержании третьей участницы группы, но ее имя не называют. Активисты также планировали поддержать борьбу иранских женщин за свои права.

Одну протестную акцию в Катаре они провести смогли: во время матча между США и Ираном участницы Pussy Riot были на трибунах в футболках с принтом «Women Life Freedom»‎. Этот лозунг стал основным во время иранских протестов, начавшихся в сентябре.

«Медиазона»* уточнила, что всех задержанных отпустили в тот же вечер.

В 2018 году на чемпионате мира по футболу, который проходил в России, участницы Pussy Riot также устраивали протестные акции. Они выбежали на поле в полицейской форме: назвали перфоманс «Милиционер вступает в игру»‎.

*DW и «Медиазону» Минюст России считает «иностранными агентами»‎.

**Алексея Навального российские власти внесли в список «экстремистов и террористов».