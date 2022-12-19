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#Новости

Киев снова атаковали иранскими дронами

19.12.2022

Взрывы были в Шевченковском и Соломенском районе

Киев снова атаковали иранскими дронами. Воздушная тревога длилась больше трех часов. 

DW* сообщила, что сбито 15 из 20 дронов. «Настоящее время» сообщило, что дронов было 35, а 30 сбиты. 

По информации мэра Киева Виталия Кличко, попадания были в объекты критической инфраструктуры в Шевченковском и Соломенском районе. По предварительным данным пострадавших нет.

В Киевской области повреждены частные дома. Два человека пострадали, пишут «Ведомости»‎. 


*DW и «Настоящее время» Минюст России считает «иностранными агентами»‎. 



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