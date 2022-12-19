Киев снова атаковали иранскими дронами. Воздушная тревога длилась больше трех часов.

DW* сообщила, что сбито 15 из 20 дронов. «Настоящее время» сообщило, что дронов было 35, а 30 сбиты.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, попадания были в объекты критической инфраструктуры в Шевченковском и Соломенском районе. По предварительным данным пострадавших нет.

В Киевской области повреждены частные дома. Два человека пострадали, пишут «Ведомости»‎.

*DW и «Настоящее время» Минюст России считает «иностранными агентами»‎.