298-й день боев: главное

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал группу российских войск в Украине. Он облетел район дислокации войск, проверил передовые позиции, пообщался с военнослужащими. Вчера сообщалось, что президент России Владимир Путин заслушал доклады в штабе СВО, где провел весь день. У Путина это был первый публичный визит за 10 месяцев СВО в военный штаб. По мнению военного аналитика Юрия Федорова, Кремль подает сигнал о том, что президент берет на себя ответственность и заинтересован в ходе «спецоперации»‎, передает The New York Times .

. При обстреле Белгородского района погиб один человек. Он приехал из Тамбова работать на птицефабрике. Ранения в Белгородском районе получили восемь человек, один в реанимации. Атака была и на Белгород — здесь пострадали четыре человека. Есть разрушения на птицефабрике, в частных и многоквартирных домах.

SOTA обратила внимание, что Минобороны сегодня сообщило о взятии села Яковлевка в Донецкой области. При этом ТАСС сообщал об «освобождении»‎ того же села и окончании его «зачистки»‎ еще в начале декабря.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о попытках Киева убить начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Украинские спецслужбы знали, что в апреле-мае Герасимов приезжал в Изюм, и атаковали город. Но глава Генштаба успел из него уехать.

Виктор Бут открыл отделение ЛДПР в Луганской области. Как сообщил глава партии Леонид Слуцкий, координатором стал депутат Народного Совета ЛНР Максим Уваров. Бут в своем комментарии сравнил свое возвращение в Россию после обмена заключенными с США с «возвращением в Россию Донбасса»‎.

Разведка Британии пишет, что создание «фронтовых творческих бригад»‎ не улучшит моральных дух российских военнослужащих. По мнению специалистов британского Минобороны, это могли бы сделать хорошее оснащение и экипировка, оплата труда, не такой высокий уровень потерь и хорошее руководство. О формировании «фронтовых творческих бригад» сообщало российское Минобороны 14 декабря. В них войдут оперные певцы, актеры и артисты цирка.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что визит Путина в штаб СВО связан с попыткой Кремля показать президента как компетентного лидера военного времени, который полностью вовлечен в планирование и ведение боев.

Также, вероятно, это должно снизить критику в адрес Минобороны. Присутствие военачальников на встрече с президентом должно показать единую организацию СВО.

В Бахмуте продолжаются бои, что приводит к расколу между ЧВК «Вагнер»‎ и бойцами «ДНР»‎. Стороны спорят о том, кто руководит операциями.