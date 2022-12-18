Новое российское движение молодежи назвали «Движением первых»‎

Новое всероссийское движение молодежи, учреждение которого одобрила Госдума, а затем и Владимир Путин в июле, назвали «Движение первых».
Министр образования России Сергей Кравцов днем рассказал, что он голосовал за «Пионеров», но предоставил право решать школьникам. «Пионеры», по его словам, отражали бы возвращение традиций.
Об итогах первого дня съезда сообщило РИА «Новости». Поддержали такое название 1278 человек, против высказались 7, еще 13 воздержались. Всего на съезде 1393 участника, в том числе из украинских Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.