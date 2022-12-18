Новое российское движение молодежи назвали «Движением первых»‎

Новое всероссийское движение молодежи, учреждение которого одобрила Госдума, а затем и Владимир Путин в июле, назвали «Движение первых»‎.

Министр образования России Сергей Кравцов днем рассказал, что он голосовал за «Пионеров»‎, но предоставил право решать школьникам. «Пионеры»‎, по его словам, отражали бы возвращение традиций.

Об итогах первого дня съезда сообщило РИА «Новости». Поддержали такое название 1278 человек, против высказались 7, еще 13 воздержались. Всего на съезде 1393 участника, в том числе из украинских Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.