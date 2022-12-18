Журналисты The Barents Observer рассказали, что россиянам почти перестали выдавать визы в Норвегию. Отказы получают даже независимые деятели искусства и правозащитники: власти страны опасаются, что они не вернутся в Россию.

Правозащитные организации сообщили, что они не могут пригласить россиян на свои мероприятия. Речь идет о фестивалях современного искусства, ЛГБТ-организациях и сообществе для переживших рак.

По словам директора отдела по Европе и Центральной Азии норвежского Хельсинкского комитета Инны Сангаджиевой, люди, которых приглашали в страну, рассказывали важную информацию о гражданском обществе в России. Это те граждане России, которые сами ездили в автозаках, посещают заключенных, защищают активистов. Нескольким россиянам отказали в визах даже после того, как приглашения на них оформили в государственном Норвежском Баренцевом секретариате.

В Ассоциации женщин, переживших рак груди, также не смогли пригласить россиян. В группе помощи онкопациентам Мурманска рассказали, что не удалось приехать на мероприятие в сентябре даже 74-летней россиянке, которая всю жизнь жила и работала в России, но власти посчитали, что у ее недостаточно социальных связей для возвращения.

Помимо отказов проблемы возникают с подачей документов. Для желающих просто не находится слотов для записи на подачу.

ЕС в сентябре 2022 года принял рекомендации по выдаче виз гражданам России. Еврокомиссия рекомендовала не отказывать в выдаче документов правозащитникам, активистам, представителям гражданского общества.