В Москве приняли рекордное число исков против военкоматов

В 2022 году московские суды приняли рекордное число исков к военкоматам. Рост за два последних года составил 3,6 раза, подсчитал юрист и правозащитник Павел Чиков.

Увеличение числа претензий к военным комиссариатам началось задолго до военных действий. Всего в 2022 году в первой инстанции суды рассмотрели 1243 иска, большую часть из которых — 729 — во втором полугодии.

С начала мобилизации за три месяца суды приняли 292 иска — чуть меньше, чем за весь 2017 год. Чаще всего претензии подаются на действия или бездействие военкомов.

В 47% суды отказывают в удовлетворении исков, а в 12% дел требования удовлетворены полностью или частично.