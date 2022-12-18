Министр просвещения РФ проголосовал за название «Пионеры»‎ для нового молодежного движения

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что проголосовал за вариант «Пионеры»‎ при выборе нового названия всероссийского движения детей и молодежи. По его мнению, это возврат к традициям.

«Я голосовал за название «Пионеры»‎, <...> но посмотрим, какое название сегодня выберут школьники»‎, — цитирует Кравцова ТАСС.

Он добавил, что для молодежи это название может быть не совсем актуальным, но старшему поколению оно близко. Кравцов считает, что в СССР было много хорошего, отчего быстро отказались в 90-е, а сейчас идет «возврат к традициям»‎.

«Мне кажется, что в системе советского прошлого было определенное навязывание, и наверное это вызывало определенное отторжение. Важно этих ошибок не повторить, дать свободу школьникам, детям определиться с названием»‎, — добавил министр.

Атрибутику школьники также будут выбирать сами, добавил он.

В качестве названия нового движение предлагают варианты: «Российское движение детей и молодежи»‎, «Пионеры»‎, «Движение им. Ю. Гагарина»‎. Итоговое решение примут на съезде, который пройдет до 20 декабря в Доме молодежи. По информации РИА «Новости», в первом съезде участвуют и представители «новых территорий России»‎: украинских Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Закон о создании российского движения детей и молодежи Владимир Путин подписал в июле.