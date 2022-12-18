Министр просвещения РФ проголосовал за название «Пионеры»‎ для нового молодежного движения

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что проголосовал за вариант «Пионеры» при выборе нового названия всероссийского движения детей и молодежи. По его мнению, это возврат к традициям.
«Я голосовал за название «Пионеры», <...> но посмотрим, какое название сегодня выберут школьники», — цитирует Кравцова ТАСС.
Он добавил, что для молодежи это название может быть не совсем актуальным, но старшему поколению оно близко. Кравцов считает, что в СССР было много хорошего, отчего быстро отказались в 90-е, а сейчас идет «возврат к традициям».
«Мне кажется, что в системе советского прошлого было определенное навязывание, и наверное это вызывало определенное отторжение. Важно этих ошибок не повторить, дать свободу школьникам, детям определиться с названием», — добавил министр.
Атрибутику школьники также будут выбирать сами, добавил он.
В качестве названия нового движение предлагают варианты: «Российское движение детей и молодежи», «Пионеры», «Движение им. Ю. Гагарина». Итоговое решение примут на съезде, который пройдет до 20 декабря в Доме молодежи. По информации РИА «Новости», в первом съезде участвуют и представители «новых территорий России»: украинских Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
Закон о создании российского движения детей и молодежи Владимир Путин подписал в июле.