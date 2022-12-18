ЦБ Ирана обвинил протестующих в рекордном падении национальной валюты

Агентство Reuters сообщило, что глава ЦБ Ирана обвинил протестующих в падении национальной валюты до рекордно низкого уровня.

Управляющий Центральным банком Али Салехабади сказал, что «события последних двух месяцев» способствовали рекордному падению иранской валюты. При этом он добавил, что влияние оказали и санкции США.

Он предположил, что укреплению валюты может способствовать введение долларов в рынок. Иранский риал упал до минимума по отношению к доллару в субботу: жители массово начали скупать валюту, чтобы спасти сбережения.

Продолжающиеся с сентября протесты в Иране называют самыми опасными для власти с 1979 года. К антиправительственным требованиям присоединились рабочие: в субботу акции провели группы нефтяников с требованием повышения заработной платы.

Также в субботу задержали звезду оскароносного фильма «Коммивояжер» Таране Алидусти за поддержку протестующих. Алидусти опубликовала в соцсетях фото без платка с главным лозунгом демонстрантов: «Женщина, жизнь, свобода». В 2020 году Алидусти уже получала срок в пять месяцев тюрьмы за критику полиции нравов в Twitter.

«Алидусти, не предоставившая документы, подтверждающие некоторые из ее утверждений, была арестована несколько часов назад по распоряжению судебного органа», — сообщило агентство IRNA.

Помимо нее в полицию вызвали нескольких знаменитостей в связи с «необоснованными комментариями о недавних событиях и публикацией провокационных материалов в поддержку уличных беспорядков».

В субботу митингующие также выступили против казней и за свободу политических заключенных. Активисты сообщили, что за время протестов убито 495 протестующих, в том числе 68 несовершеннолетних и 62 сотрудника сил безопасности. По оценкам, было арестовано 18 450 человек. Больше чем 10 протестующим вынесли смертные приговоры, два из них привели в исполнение.

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