В Забайкалье предпринимателям подняли плату за отопление на 300%

В поселке Холбон Забайкальского края предпринимателям подняли плату за отопление на 300%. Как сообщила «Тайга.Инфо»‎*, многие не смогут работать с такими тарифами.

Бизнесмены рассказали, что месячный доход теперь придется отдавать за отопление, и многим не хватит даже на покрытие долгов и зарплату продавцам.

«За последнее время значительно выросли расходы на налоги, оборудование, повышение минимальной зарплаты, приобретение товаров. В этом году мы организовали сбор гуманитарной помощи для мобилизованных на СВО, но сами вынуждены выживать. С такими тарифами мы не сможем продолжать свою предпринимательскую деятельность»‎, — рассказали представители бизнеса.

Губернатор региона Александр Осипов назвал повышение тарифов возмутительным.

«Озвученные цифры выглядят возмутительно. Известно, что индекс инфляции в этом году выше, чем в другие годы. Но такие решения сейчас выглядят необъяснимыми. Будет проведена проверка того, что произошло»‎, — написал Осипов на своей странице во «ВКонтакте»‎.

*«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.