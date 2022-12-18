В Забайкалье предпринимателям подняли плату за отопление на 300%

В поселке Холбон Забайкальского края предпринимателям подняли плату за отопление на 300%. Как сообщила «Тайга.Инфо»*, многие не смогут работать с такими тарифами.
Бизнесмены рассказали, что месячный доход теперь придется отдавать за отопление, и многим не хватит даже на покрытие долгов и зарплату продавцам.
«За последнее время значительно выросли расходы на налоги, оборудование, повышение минимальной зарплаты, приобретение товаров. В этом году мы организовали сбор гуманитарной помощи для мобилизованных на СВО, но сами вынуждены выживать. С такими тарифами мы не сможем продолжать свою предпринимательскую деятельность», — рассказали представители бизнеса.
Губернатор региона Александр Осипов назвал повышение тарифов возмутительным.«Озвученные цифры выглядят возмутительно. Известно, что индекс инфляции в этом году выше, чем в другие годы. Но такие решения сейчас выглядят необъяснимыми. Будет проведена проверка того, что произошло», — написал Осипов на своей странице во «ВКонтакте».
*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».