Кадыров призвал по-китайски объединиться против НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился по-китайски с призывом объединиться «всему исламскому миру и всем разумным людям»‎ против НАТО. Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира, уверен Кадыров.

В своем посте он рассказал, что за последние 100 лет США и Европа «организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру»‎, жертвами чего стали «миллионы гражданских»‎.

Но сейчас страны Запада представляют еще более страшную угрозу: уничтожение «всех моральных ценностей, сформировавшихся у народов в период существования человека»‎.

«Они хотят превратить нас в легко управляемых животных. Этого не может быть!.. Их деньги и оружие ничто перед нашим единством, волей и верой в Творца!.. Не позволяй НАТО диктовать тебе, или они скоро придут топтать твою родину!»‎ — призвал глава Чечни.

Текст сопровождает видео с кадрами с Гитлером, ЛГБТ-парадами, записями с фронта. Их перемежают съемки с митингов в поддержку Кадырова в Чечне.