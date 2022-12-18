Четыре человека пострадали после взрывов в Белгороде, один погиб в Белгородском районе

UPD:

Гладков уточнил, что погибший приехал из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.

Ранено восемь человек, семеро в больнице, один — в реанимации.

На птицефабрике поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.

***

При обстреле Белгородского района погиб один человек, один пострадал. В Белгороде пострадали четверо.

Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал подробности сегодняшнего обстрела.

В Белгороде мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. «Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег»‎, — написал глава региона.

В микрорайоне Луч в четырех многоквартирных домах повреждены окна, есть разрушения в частном секторе в 14 жилых домах.

В Белгородском районе повреждения есть на птицефабрике.



***

Белгородское издание «Фонарь»‎ сообщило, что в Белгороде было не меньше 10 взрывов. Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил атаку, но утверждает, что сработала ПВО.

Местные жители начали присылать фото и видео дыма, предположительно после обстрела, сегодня днем. Атаковали южный район города Харьковская гора.

По словам Гладкова, пострадали четыре человека.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия. Более подробная информация будет позже»‎, — написал Гладков.