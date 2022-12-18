Четыре человека пострадали после взрывов в Белгороде, один погиб в Белгородском районе

UPD:
Гладков уточнил, что погибший приехал из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.
Ранено восемь человек, семеро в больнице, один — в реанимации.
На птицефабрике поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.
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При обстреле Белгородского района погиб один человек, один пострадал. В Белгороде пострадали четверо.
Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал подробности сегодняшнего обстрела.
В Белгороде мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. «Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег», — написал глава региона.
В микрорайоне Луч в четырех многоквартирных домах повреждены окна, есть разрушения в частном секторе в 14 жилых домах.
В Белгородском районе повреждения есть на птицефабрике.
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Белгородское издание «Фонарь» сообщило, что в Белгороде было не меньше 10 взрывов. Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил атаку, но утверждает, что сработала ПВО.
Местные жители начали присылать фото и видео дыма, предположительно после обстрела, сегодня днем. Атаковали южный район города Харьковская гора.
По словам Гладкова, пострадали четыре человека.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия. Более подробная информация будет позже», — написал Гладков.