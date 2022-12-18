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#Новости

Антивоенный активист Айхал Аммосов пропал в Якутии

18.12.2022

Он не пришел на заседание суда по своему делу о «дискредитации армии»‎

Антивоенный активист и музыкант Айхал Аммосов пропал в Якутии. В Якутском городском суде 13 декабря должно было состояться рассмотрение его уголовного дела о «дискредитации армии»‎ (ч.1 ст.280.3 УК РФ), но он не пришел, пишет «Медиазона»‎*.

В фонде «Свободная Якутия»‎ рассказали, что в последнее время за Амосовым следили неизвестные. Художник выходил на связь в последний раз 11 декабря, тогда же он сделал последний пост в соцсетях. 

Уголовное дело о «дискредитации армии»‎ на Аммосова возбудили в августе. Ранее его трижды штрафовали за «дискредитацию армии»‎: за граффити, листовки и пикет. Уголовное дело завели после того, как он разместил баннер «Yakutian punk against war»‎ на крыше бассейна в центре Якутска. 


*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 



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