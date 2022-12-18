Экс-посол США Салливан рассказал детали встречи с секретарем Совбеза России Патрушевым

Бывший посол США в России Джон Салливан рассказал The New York Times подробности прошлогодней ноябрьской встречи главы ЦРУ Уильяма Бернса и секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Тогда Вашингтон предупреждал Москву о последствиях вторжения в Украину и реакции мирового сообщества.

По словам Салливана, Бернс говорил о серьезных последствиях для России в случае начала «спецоперации». Он также предупреждал о сплоченной реакции мирового сообщества на действия России в Украине.

В ответ Патрушев посмотрел главе ЦРУ в глаза, отложил свои записи и сказал о доблести российской армии.

«Он просто смотрел на Бернса и говорил: «Мы можем это сделать». Я бы описал это так: это [начало боевых действий на Украине] уже было решено, и они [российская сторона] были в высшей степени уверены в себе. Его послание было таким: «Для нас не проблема сделать то, что мы хотим», — цитирует РБК слова Салливана.

В Вашингтоне Бернс проинформировал Джо Байдена о том, что Путин уже тогда решил начать боевые действия, потому что был уверен в своей победе.

Последняя встреча Бернса с российской стороной — директором службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным — состоялась в Анкаре в ноябре нынешнего года. На ней обсуждали ядерное оружие и обмен заключенными. Обмен в итоге состоялся, но в Россию и США вернулись по одному гражданину вместо двух, как обсуждалось еще летом.