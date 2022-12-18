В Молдове заявили о преодолении зависимости от российского газа

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну сообщил, что страна перестала быть зависимой от российского газа. Как пишет РБК, закупки наладили у предприятия «Энергоком»‎, но откуда оно берет газ — не уточняется.

«Впервые в истории нашей страны правый берег (Днестра) не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом». С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Мы достигли этого», — написал Спыну.

Министр добавил, что тариф для населения не изменится, но окончательную стоимость газа установят 10 января.

На прошлой неделе президент Молдовы Майя Санду обвинила «Газпром»‎ в нарушении контракта по поставкам газа. Власти страны рассматривают возможность судебного иска. «Газпром»‎, в свою очередь, обвиняет компанию из Молдовы в задержках с выплатами.



