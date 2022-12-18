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#Новости

Власти Сахалина хотят отозвать отсрочки от мобилизации у чиновников

18.12.2022

Это может быть связано с подготовкой ко второй волне мобилизации

SOTA узнала, что власти Сахалинской области хотят изъять документы об отсрочке от мобилизации у чиновников. Такое поручение дали главам районов.

Одновременно с этим власти области потребовали сверить документы об отсрочках с военкоматами. 

По мнению журналистов, такие действия могут предпринимать в двух случаях: при окончании мобилизации и при аннулировании отсрочки. Мобилизация в России закончилась на словах: об этом говорил президент России Владимир Путин. Но указ об окончании мобилизации он отказался подписывать, якобы в документе нет необходимости. 

Возможно, отзыв отсрочек предполагает вторую волну мобилизации, в которую планируют призвать в том числе чиновников. 



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