Власти Сахалина хотят отозвать отсрочки от мобилизации у чиновников

SOTA узнала, что власти Сахалинской области хотят изъять документы об отсрочке от мобилизации у чиновников. Такое поручение дали главам районов.

Одновременно с этим власти области потребовали сверить документы об отсрочках с военкоматами.

По мнению журналистов, такие действия могут предпринимать в двух случаях: при окончании мобилизации и при аннулировании отсрочки. Мобилизация в России закончилась на словах: об этом говорил президент России Владимир Путин. Но указ об окончании мобилизации он отказался подписывать, якобы в документе нет необходимости.

Возможно, отзыв отсрочек предполагает вторую волну мобилизации, в которую планируют призвать в том числе чиновников.