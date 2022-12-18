В Украине подтвердили попытку убить главу Генштаба РФ

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о попытках Киева убить начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Так он прокомментировал информацию The New York Times о подготовке покушения, пишет «Коммерсант»‎.

Речь идет о событиях середины апреля-мая 2022 года. Российские власти не сообщали о визитах Герасимова, но он был в Изюме.

«Давай откроем страшную тайну. Герасимов был в Изюме, и мы били по Герасимову. Было такое», — сказал господин Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин* Live».

Он добавил, что Киеву удалось накрыть штаб, где был Герасимов, но глава Генштаба уехал чуть раньше.

The New York Times писала, что американские чиновники узнали о планах Герасимова посетить Изюм, но хотели скрыть информацию от Киева, опасаясь эскалации конфликта. Украинцы позже сами узнали о будущем визите. США пытались отговорить их от удара по позициям главы Генштаба.

*Марка Фейгина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.