Шойгу проинспектировал войска в зоне «спецоперации»‎

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал группу российских войск в Украине.

В министерстве сообщили, что он облетел район дислокации войск и проверил передовые позиции. На линии фронта он пообщался с военнослужащими и поблагодарил их «за образцовое выполнение боевых задач»‎.

Командующие доложили Шойгу обстановку на фронтах. Министр призвал организовать обеспечение войск, размещение личного состава, работы тыла и медслужб.

Вчера президент России Владимир Путин заслушал доклады в штабе СВО. Он обсудил с военачальниками дальнейшие планы действий, пишет ТАСС.