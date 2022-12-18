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#Новости

Шойгу проинспектировал войска в зоне «спецоперации»‎

18.12.2022

Он пообщался с военнослужащими и облетел район дислокации войск

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал группу российских войск в Украине. 

В министерстве сообщили, что он облетел район дислокации войск и проверил передовые позиции. На линии фронта он пообщался с военнослужащими и поблагодарил их «за образцовое выполнение боевых задач»‎.

Командующие доложили Шойгу обстановку на фронтах. Министр призвал организовать обеспечение войск, размещение личного состава, работы тыла и медслужб. 

Вчера президент России Владимир Путин заслушал доклады в штабе СВО. Он обсудил с военачальниками дальнейшие планы действий, пишет ТАСС.

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