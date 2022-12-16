Минюст внес в список иноагентов нескольких журналистов и экологов

Минюст России расширил список иностранных агентов.

Среди журналистов в нем оказались главред издания Wonderzine Юлия Таратута, Дмитрий Любимов.

Досталось экологам. Статус получила «Экологическая вахта Сахалина» и «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания».

Иноагентом признали и самарскую общественную организацию ЛГБТ+ «Ирида».

Среди общественных деятелей новыми агентами стали сооснователь «Форума свободной России» Иван Тютрин, петербургский политик Наталья Грязневич и Дмитрий Давыдов. По данным «Сирены»‎, Давыдов владеет игорным бизнесом. Его также называют автором «20 идей по развитию России».