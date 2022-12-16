296-й день боев: главное

Российские войска нанесли девятый массированный удар по Украине. По сообщению украинской стороны, было выпущено больше 60 ракет с воздуха, земли и из Черного моря. Большую часть удалось сбить ПВО.

Взрывы были в нескольких городах, в том числе в Киеве. В Кривом Роге ракета попала в жилой дом, разрушен подъезд пятиэтажки. Погибли три человека. Ранены 13, сообщила ВВС.

По данным «Укрэнерго»‎, в стране дефицит мощностей, в городах начинаются отключения электричества. При обстреле были полностью обесточены Полтава и Харьков. «Укрэнерго»‎ ввела режим ЧС, в компании пояснили, что это необходимо для участников энергетического рынка. Пока система работает относительно стабильно, но с дефицитом мощности.

Во время атаки по Украине «неопознанные объекты»‎ упали в Вологодской области. По данным ВВС, на одном из появившихся в сети видео над землей на большой скорости пролетает сигарообразный предмет. На другом поваленные деревья и сарай с пробитой стеной. Власти сообщили, что пострадавших нет.

Бывший командир убитого кувалдой заключенного Евгения Нужина из ЧВК «Вагнер»‎, Андрей Медведев, рассказал The Insider, что ему известно о десяти случаях казней наемников. Причиной был отказ участвовать в боевых действиях. Он лично присутствовал на нескольких расстрелах. Медведев сказал, что двое из шести расстрелянных не были заключенными. По его словам, в ЧВК есть отдельный отряд, который занимается казнями. Казненных людей просто признают «пропавшими без вести»‎, и никто из родных не получает обещанные в ЧВК деньги.

По словам Медведева, в отряде каждую неделю «обновлялись» заключенные. Доукомплектацию делали в зависимости от потерь. Потери в подразделениях он также оценил: «за несколько дней из взвода осталось три человека из тридцати».

Медведев в бегах, но он говорит, что его преследует ЧВК «Вагнер»‎. Он записывал обращение к руководству страны с просьбой сохранить ему жизнь, если его поймают наемники.

«Медиазона»*‎ и ВВС подтвердили имена 10 229 российских военных, погибших в Украине. В это число входят в том числе мобилизованные и завербованные из колоний заключенные. Мобилизованных погибло 433 человека. Среди умерших больше 1500 офицеров. Погибших в звании подполковника и выше с начала боев — 176 человек. Наемников ЧВК «Вагнер»‎ и завербованных заключенных исследователи считают отдельно. Вагнеровцев погибло 120 человек, а заключенных, которых считают «добровольцами»‎ — 110 человек.

«Коммерсант»‎ обратил внимание на релиз ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%. В нем Центробанк подтвердил, что на фоне частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы.

«Возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда»‎, — добавили в ЦБ.

Разведка Британии пишет, что российские силы продолжают строить оборонительные сооружения. Сейчас идет работа у Сватово. Их строят по традиционным военным планам укрепления, практически не изменившимся со времен Второй мировой войны. Такие конструкции, вероятно, будут уязвимы для современных точечных непрямых ударов. По мнению сотрудников спецслужбы, это показатель возврата России к позиционной войне, от которой большинство современных западных вооруженных сил в последние десятилетия отказались

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Россия может предпринять новое наступление на Украину — возможно на Киев — зимой 2023 года. Однако в успех такого маневра в ISW не верят. Путин продолжает преследовать максималистские цели в Украине, заключили аналитики.

*The Insider российские власти признали «нежелательной организацией»‎.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.