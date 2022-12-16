В Гааге вынесли приговор одному из бывших командиров Армии освобождения Косово

Спецтрибунал в Гааге вынес приговор одному из бывших командиров Армии освобождения Косово Салиху Мустафе. Его приговорили к 26 годам тюрьмы за военные преступления. Он отдавал приказы незаконно удерживать и пытать мирных жителей, убил одного из заключенных, сообщила BBC. Мустафа заявил, что невиновен, а обвинителей назвал «гестаповцами»‎.

Это первый приговор спецтрибунала, созданного в 2015 году для расследования военных преступлений во время войны за независимость Косово в 1998-1999 годах. Мустафа находился в следственном изоляторе в Гааге с осени 2020 года: его арестовали, когда он работал советником в министерстве обороны Косово.

Вместе с бывшим командиром по делу проходят еще восемь человек, в том числе бывший президент частично признанного государства Хашим Тачи. На родине Тачи считают героем, после предъявления обвинений он подал в отставку.

Суд признал, что во время войны Мустафа руководил пыточной тюрьмой на территории лагеря к востоку от Приштины. Его партизанская группа удерживала как минимум шестерых косовских албанцев: их подозревали в сотрудничестве с сербами.

Мустафа не только отдавал приказы о пытках и избиениях задержанных, но и сам участвовал в них. Известно, что в этом «лагере»‎ избивали людей битами, отказывали им в воде и пище, не оказывали медпомощи.

Между Сербией и Косово сейчас снова обострились отношения. В Косово начались протесты после задержания бывшего полицейского. Протестующие установили баррикады и перекрыли несколько дорог, устроили перестрелку с полицией. Косово угрожает разогнать митингующих силой. Своих военных готова ввести и Сербия. Международные миссии также направили в регион миротворцев.

Одновременно с этим Косово направило заявку на вступление в ЕС, а в ЕС назвали частично признанную республику «потенциальным кандидатом»‎. Вступление в международные организации противоречит договоренностям Косово и Сербии, которые были подписаны в 2020 году в Вашингтоне.