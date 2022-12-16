«Медиазона»*‎ и ВВС: в Украине погибли 10 229 российских солдат

«Медиазона»*‎ и ВВС подтвердили имена 10 229 российских военных, погибших в Украине. В это число входят в том числе мобилизованные и завербованные из колоний заключенные.

Каждый десятый погибший в Украине за последние две недели — мобилизованный, всего их 433.

Исследователи отмечают, что среди умерших больше 1500 офицеров. Погибших в звании подполковника и выше с начала боев — 176 человек.

Наемников ЧВК «Вагнер»‎ и завербованных заключенных исследователи считают отдельно. Вагнеровцев погибло 120 человек, а заключенных, которых считают «добровольцами»‎ — 110 человек. В последней группе стало известно о смерти под Бахмутом киллера из «Банды Джако» Олега Дзарахохова, который начал отбывать свой 19-летний срок в 2016 году.

Несмотря на то, что полученные данные журналисты считают не точными — они берут во внимание только официальные сообщения о смерти, среди наемников ЧВК, по их мнению, потери также значительно выше. О погибших вагнеровцах сообщают еще реже, чем о бойцах регулярных войск.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.