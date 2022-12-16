Генпрокуратура Беларуси направила в суд дело против Тихановской

DW* сообщила, что Генпрокуратура Беларуси направила с суд дело против Светланы Тихановской. Кроме нее в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования обвиняют Павла Латушко, Сергея Дылевского, Ольгу Ковалькову и Марию Мороз.

К обвинениям также добавлено разжигание социальной вражды и призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Отдельно Тихановскую подозревают в госизмене, а Латушко — в получении взятки. Других фигурантов также подозревают в разных преступлениях.

Все пятеро обвиняемых покинули Беларусь в 2020 году. Суд заочно заключил их под стражу.

Летом президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который разрешает судить заочно по 48 статьям уголовного кодекса. В него вошли в том числе и статьи, вменяемые оппозиционерам. По некоторым из них максимальное наказание — смертная казнь.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».