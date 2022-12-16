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Страны ЕС согласовали девятый пакет санкций

16.12.2022

В него вошли банки, компании военно-промышленного и горнодобывающего комплекса

Страны ЕС согласовали девятый пакет санкций против России. В списке 200 физлиц и компаний. Среди них банки, предприятия военно-промышленного и горнодобывающего комплекса. Российским каналам приостановят лицензию на вещание. К санкциям ЕС присоединилась и Швейцария. 

Как отметили в релизе, эти меры станут ответом на продолжающиеся бои и нападения на гражданскую инфраструктуру. Новые ограничения должны усилить давление на Россию. 

ЕС ввел полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов. Также заморожены активы  двух банков. 

Всего в списке 168 российских компаний военно-промышленного, горнодобывающего и энергетического секторов. В горнодобывающий и энергетический сектор запрещено будет инвестировать. Запрет на экспорт коснется авиационного сектора, в том числе технологий, связанных с производством дронов. 

В ЕС приостановят лицензии на вещание НТВ, «России 1», РЕН ТВ и Первого канала. 

Компаниям, зарегистрированным в ЕС, запрещено будет предоставлять россиянам рекламные услуги, проводить опросы общественного мнения, исследования рынка и тестирование продукции. 

Гражданам ЕС запрещено будет занимать руководящие посты в российских и подконтрольных России компаниях. 


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