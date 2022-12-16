Азербайджан восстановил подачу газа в Нагорный Карабах

Госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что Азербайджан восстановил подачу газа. По его словам, сегодня может восстановиться и работа Лачинского коридора — единственной дороги, которая связывает Нагорный Карабах и Армению, пишет «Коммерсант»‎.

По мнению Варданяна, Баку почувствовал, какую допустил ошибку, и почувствовал давление мирового сообщества. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал блокаду Нагорного Карабаха «гуманитарным кризисом»‎. Ереван обратился в ЕСПЧ, суд обязал разблокировать дорогу до 19 декабря.

«Без каких-либо предварительных условий, без каких-либо уступок соседнее государство восстановило подачу газа. Это действительно наша победа, потому что мы сильные, мы показали, что не уйдем из Арцаха и не поддаемся панике»,— заявил Варданян.