Пригожин обвинил французов в покушении на Дмитрия Сытого в ЦАР

Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин прокомментировал покушение на главу «Русского дома»‎ «патриота России и ЦАР»‎ Дмитрия Сытого.

По его информации, «Русский дом»‎ открыли 1 февраля 2022 года. Посылка со взрывчаткой была не первой. До этого Сытому пришла бандероль из Того с фотографией сына, проживающего во Франции.

«В ней была записка, в которой говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов». Сегодня ему вновь пришла посылка. Несмотря на все инструкции по соблюдению мер безопасности, Дмитрий Сытый, находясь в состоянии аффекта и думая, что в посылке голова сына, открыл ее. Произошел взрыв»‎, — рассказал Пригожин.

По его информации, жизнь Сытого под вопросом, но его лечат российские врачи в госпитале Банги.

«Прежде чем потерять сознание, Дмитрий Сытый успел сказать: «Я видел записку: «Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки», — пишет Пригожин.

По его словам, он обратился в МИД России, чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством-спонсором терроризма и провело расследование «террористических методов Франции и ее западных союзников, в том числе США»‎.

«Если Дмитрий Сытый останется жив, он продолжит борьбу и увидит своими глазами, как в пламени истории сгорят те, кто покушался на его жизнь. Если он погибнет, то навсегда останется символом этой борьбы. Никогда ни один русский не отступит с африканского континента, пока все колонизаторы не уберутся за границы своих стран», — добавил Пригожин.

Сытый работал в компаниях, связанных с Евгением Пригожиным. Он руководил фирмой по добыче алмазов, которые вывозили из ЦАР в том числе в Европу.