В Липецкой области сыновей погибшего военного посадили за парту с портретом отца

ASTRA рассказала, что в школе села Афанасьево Липецкой области детей погибшего в Украине военного Ковалева Б.Ю. посадили за «парту героев»‎ — с его портретом. Так его сыновей, Романа и Егора, «поощрили»‎ за успехи в учебе.

«Открытие парты героя»‎ произошло в торжественной обстановке.

«Это всероссийский образовательный проект, направленный на воспитание уважительного отношения к истории Отечества, героям боевых действий и доблестного труда. Право сидеть за такой партой получили Ковалевы Роман и Егор, сыновья Ковалева Б.Ю., погибшего в зоне специальной военной операции, и Терехова Дарья, показавшая отличные успехи в учебе», — написали в группе школы во «ВКонтакте».

Пользователи такие действия школы не поддержали.

«Право сидеть за такой партой... Лучше бы дали им право выбора: сидеть за партой или расти с отцом»‎, — написал один из пользователей.