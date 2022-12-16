Алексея Горинова положили в ведомственную больницу

Муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного за «фейки про армию»‎, перевели в больницу. Как сообщили в Telegram-канале в поддержку политика, его положили в медучреждение при ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области.

Горинов находится в ИК-2 в Покрове Владимирской области: там же отбывал наказание Алексей Навальный. Группа поддержки сообщала, что Горинов заболел 9 декабря, другие заключенные отвели его в медчасть. Там он пробыл два дня, но никто не оказал ему помощь, после чего его вернули в общий блок. У него была температура, кашель и одышка. Горинов говорил адвокату, что так он не просидит и полгода.

В каком состоянии Горинов сейчас, пока неизвестно. Группа поддержки пообещала сообщить об этом позднее, как и о том, какую помощь он получил.

«Самое ужасное и запредельное всегда происходит в закрытых системах, а тюрьма в Российской Федерации является именно таковой. Чем большее внимание общественности получает заключенный извне, тем с меньшей вероятностью «слуги закона» захотят сотворить с человеком жестокость в тюремных застенках»‎, — написали в канале в поддержку депутата.