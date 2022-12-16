На связанного с Пригожиным директора «Русского дома» в ЦАР совершено покушение

В столице Центральноафриканской республики произошло покушение на Дмитрия Сытого — руководителя культурного центра «Русский дом»‎. В последнем расследовании в начале декабря Центр «Досье»*‎ рассказывал, что он связан с добычей алмазов в интересах создателя ЧВК «Вагнер»‎ Евгения Пригожина.

Дмитрий Сытый получил по почте анонимную посылку со взрывчаткой. С тяжелыми ранениями он доставлен в больницу. «Коммерсант»‎ со ссылкой на Содружество офицеров за международную безопасность сообщил, что посылка взорвалась у него в руках. Пресс-атташе посольства России в ЦАР Владислав Ильин подтвердил информацию. Угрозы жизни нет, но Сытый потерял много крови и получил контузию, добавил РБК.

ЧВК «Вагнер»‎ давно работает в ЦАР. В начале декабря Центр «Досье»‎* рассказывал, что связанные с Пригожиным компании поставляют в том числе в Европу «кровавые алмазы»‎ из ЦАР. Дмитрий Сытый также фигурировал в числе связанных с Пригожиным лиц и является учредителем компании Lobaye Invest, которая и ведет добычу. Сейчас он числится также «инструктором».

В июле 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они планировали снимать фильм о ЧВК «Вагнер»‎. Присутствие в Африке российских наемников подтверждал и Пригожин, но на все обвинения в нарушении прав человека, атаках на гражданское население он отрицал.

*Центр «Досье» российские власти считают «нежелательной организацией».