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#Новости

Минюст признал «иноагентом»‎ Киру Ярмыш* за призывы к санкциям и «дискредитацию армии»‎

16.12.2022

Чиновники объяснили, что она «продвигала тезисы в интересах Украины»‎

Пресс-секретарь Алексея Навального** Кира Ярмыш* опубликовала ответ Минюста. Чиновники объяснили ей, за что она получила статус «иноагента»‎. 

В решении Минюста указывалось, что она получает финансирование и Украины и США. 

«Минюст включил меня в список иноагентов с пометкой «Украина, США». Ломала голову, чем они будут доказывать мое финансирование этими странами. А ничем! Просто я дискредитирую спецоперацию и призываю вводить санкции против олигархов. Никакого «финансирования» придумывать не стали»‎, — написала Ярмыш* в Twitter. 


*Киру Ярмыш Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

**Алексей Навальный в РФ внесен в реестр «экстремистов и террористов».



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