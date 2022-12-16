Минюст признал «иноагентом»‎ Киру Ярмыш* за призывы к санкциям и «дискредитацию армии»‎

Пресс-секретарь Алексея Навального** Кира Ярмыш* опубликовала ответ Минюста. Чиновники объяснили ей, за что она получила статус «иноагента»‎.

В решении Минюста указывалось, что она получает финансирование и Украины и США.

«Минюст включил меня в список иноагентов с пометкой «Украина, США». Ломала голову, чем они будут доказывать мое финансирование этими странами. А ничем! Просто я дискредитирую спецоперацию и призываю вводить санкции против олигархов. Никакого «финансирования» придумывать не стали»‎, — написала Ярмыш* в Twitter.

*Киру Ярмыш Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

**Алексей Навальный в РФ внесен в реестр «экстремистов и террористов».