«Медиазона»‎*: заключенного оштрафовали за «дискредитацию армии»‎ в Нижнем Тагиле

«Медиазона»‎* узнала, что заключенного Юрия Поташкина из ИК-12 оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье о «дискредитации армии»‎ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). Решение вынес Ленинский районный суд Нижнего Тагила в Свердловской области.

В суде журналистам рассказали, что Поташкин, находясь в штрафном изоляторе, «начал высказываться с резкой критикой действий Вооруженных сил России».

Журналисты добавили, что это не первый случай поиска «дискредитации армии»‎ в колониях. Ранее сотрудники ФСИН нашли подобные высказывания в письмах левого активиста из Евпатории Евгений Каракашева. Письма изъяли.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.